Sao Paulo'nun Yıldızı Oscar'dan Korkutan Haber!

Futbol dünyası Brezilyalı yıldız Oscar’dan gelen haberle sarsıldı. Sao Paulo forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, kulübün sabah antrenmanı sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kulüp yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, rutin sağlık kontrolleri sırasında Oscar’ın kalp ritminde düzensizlik tespit edildi. Sağlık ekibi ve tesiste bulunan Einstein Hastanesi uzmanları futbolcuya ilk müdahaleyi sahada yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun, klinik durumunun stabil olduğu bildirildi.

'DURUMU KONTROL ALTINDA'

Sao Paulo kulübü, "Oyuncumuz Oscar’ın durumu kontrol altındadır. Tanının netleşmesi için bazı ek testler yapılmaktadır. Tıbbi gizliliğe saygı çerçevesinde gelişmeleri resmi kanallarımızdan paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

