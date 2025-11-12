Sao Paulo'nun Yıldızı Oscar'dan Korkutan Haber!

Sao Paulo'nun Brezilyalı yıldızı Oscar, sabah antrenmanı sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Sao Paulo'nun Yıldızı Oscar'dan Korkutan Haber!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Futbol dünyası Brezilyalı yıldız Oscar’dan gelen haberle sarsıldı. Sao Paulo forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, kulübün sabah antrenmanı sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kulüp yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, rutin sağlık kontrolleri sırasında Oscar’ın kalp ritminde düzensizlik tespit edildi. Sağlık ekibi ve tesiste bulunan Einstein Hastanesi uzmanları futbolcuya ilk müdahaleyi sahada yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun, klinik durumunun stabil olduğu bildirildi.

'DURUMU KONTROL ALTINDA'

Sao Paulo kulübü, "Oyuncumuz Oscar’ın durumu kontrol altındadır. Tanının netleşmesi için bazı ek testler yapılmaktadır. Tıbbi gizliliğe saygı çerçevesinde gelişmeleri resmi kanallarımızdan paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Bahis Soruşturmasıyla İlgili Flaş Açıklama! 'Türk Futbolunu Çürümüşlükten Koruyacağız' TFF'den Net Mesaj! 'Futbolu Çürümüşlükten Koruyacağız'
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Suç Duyurusunda Bulunan Necip Uysal'dan Çarpıcı Açıklama Suç Duyurusunda Bulunan Necip'ten Çarpıcı Açıklama
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Sao Paulo'nun Yıldızı Oscar'dan Korkutan Haber! Sao Paulo'nun Yıldızı Oscar'dan Korkutan Haber!
Suriye, IŞİD Karşıtı Koalisyona Katıldı! SDG'den 'Entegrasyon Hızlanacak' Mesajı Suriye, IŞİD Karşıtı Koalisyona Katıldı! SDG'den Açıklama
MSB'ye Ait Askeri Kargo Uçağı Gürcistan'da Düştü! Enkaza Ulaşıldı MSB'ye Ait Askeri Kargo Uçağı Gürcistan'da Düştü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP Hakkında Yargıtay'a Bildirim Başsavcılıktan CHP Hakkında Yargıtay'a Bildirim
Başsavcı Akın Gürlek Açıkladı: 3900 Sayfalık İddianame Hazır... İşte İmamoğlu İçin İstenen Ceza 3900 Sayfalık İddianame Hazır... İşte İmamoğlu İçin İstenen Ceza