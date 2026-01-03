Samsunspor'dan Musaba Kararı! Sözleşmesini Feshetti

Samsunspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Samsunspor'dan Musaba Kararı! Sözleşmesini Feshetti
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele veren Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da devre arasında ortalık karıştır. Anthony Musaba resmen Samsunspor'dan ayrıldı.

Karadeniz temsilcisi, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçe'yle anlaşmaya varan Musaba'nın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

