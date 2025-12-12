Samsunspor’dan Konferans Ligi’nde İlk Yenilgi! AEK İkinci Yarıda Tersine Çevirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta mücadelesinde Samsunspor, 19 Mayıs Stadyumu’nda konuk ettiği AEK Atina’ya 2-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı. Kırmızı-beyazlılar mücadeleye hızlı başlasa da skor üstünlüğünü koruyamadı.

MAÇA HIZLI BAŞLANGIÇ, AVANTAJ ERKEN GELDİ

Karşılaşmanın 4. dakikasında Holse’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Musaba ceza sahasına paralel bir orta gönderdi. Moukoudi’ye çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu ve Samsunspor mücadeleye 1-0 önde başladı.

AEK Atina ise bu golün ardından oyuna ağırlığını koydu. 12. ve 17. dakikalarda Samsunspor, Ntcham ve Pereyra ile gole yaklaşsa da çerçeveyi bulamadı.

AEK İKİNCİ YARIDA DÖNDÜ

İlk yarıyı önde tamamlayan Samsunspor, ikinci yarının başında üst üste gelen iki darbeyle skor üstünlüğünü kaybetti.

52. dakikada kazanılan serbest vuruşta Razvan Marin, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek skoru 1-1’e getirdi. Bu golün 11 dakika sonrasında ise Koita ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla AEK’i 2-1 öne geçirdi.

SAMSUNSPOR’UN BASKISI SONUÇ GETİRMEDİ

Golden sonra kırmızı-beyazlılar beraberlik için yüklenirken özellikle 90+5’te Mendes’in ortasında Ceesay’ın kafa vuruşu büyük tehlike yarattı. Ancak AEK savunması topu çizgiden çıkarmayı başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Samsunspor sahadan 2-1 mağlup ayrılarak grup aşamasındaki ilk yenilgisini aldı.

MAÇTAN NOTLAR

Samsunspor’un golü: 4’ Moukoudi (kendi kalesine)

AEK Atina’nın golleri: 52’ Marin, 63’ Koita

Sarı kartlar: Satka (Samsunspor); Marin, Mantalos, Pineda, Jovic (AEK Atina)

KADROLAR

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Mendes 78), Satka, Van Drongelen, Tomasson (Ceesay 85), Makoumbou, Holse, Ntcham (Soner 78), Emre Kılınç, Musaba (Tahsin Bülbül 74), Mouandilmadji

Teknik Direktör: Thomas Reis

AEK Atina: Strakosha, Rota, Moukoudi (Vida 46), Relvas, Pilios, Pineda, Mantalos (Grujic 83), Marin (Penrice 90+3), Koita (Eliasson 85), Pereyra, Jovic

Teknik Direktör: Marco Nikolic

Kaynak: DHA