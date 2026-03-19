Samsunspor'a Galibiyet Yetmedi: Avrupa Macerası Sona Erdi

Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turunda Samsunspor, çeyrek finale kalabilmek için ter döktü.

Kırmızı-beyazlılar, evinde oynadığı ilk maçta rakibine 3-1 kaybetmişti. İlk maçın ardından Samsunspor'un çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyordu.

GALİBİYET YETMEDİ

Samsunspor, İspanya deplasmanından galibiyetle dönmesine rağmen toplamda 3-2'lik skor ile Konferans Ligi'ne veda etti. Bu mağlubiyetle birlikte Avrupa'da mücadeleye devam eden Türk takımı kalmadı.

SAMSUNSPOR'DAN İLK GOL GELDİ

Samsunspor, 65. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golle öne geçti.

KRİTİK MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, De Frutos, Alemao, Garcia

Samsunspor: Okan, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Holse, Celil, Tomasson, Ndiaye, Mouandilmadji

Kaynak: Haber Merkezi