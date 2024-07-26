Samsun’da Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Pedallar Döndü

YEDAŞ çalışanlarından ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyelerinden oluşan 110 kişi, sürdürülebilir yaşama dikkat çekmek için Atakum...

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Samsun’da Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Pedallar Döndü

YEDAŞ çalışanlarından ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyelerinden oluşan 110 kişi, sürdürülebilir yaşama dikkat çekmek için Atakum sahili boyunca pedal çevirdi.
2012 yılından bu yana sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen YEDAŞ, “Pedallar Sürdürülebilir Bir Dünya için Dönüyor” sloganıyla düzenlediği etkinlik kapsamında çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir yaşam konularında dikkat çekti. Etkinlik sonrasında harcanan enerjiye bağlı oluşan karbon ayak izi değerlendirmeleri yapıldı.

YEDAŞ’ın bu etkinlik ile toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflemesi, şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Etkinliğe katılan bisikletliler, çevreye olan duyarlılıklarını gösterirken, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzını da benimsiyor. YEDAŞ’ın Net Sıfır Karbon Stratejisi ile birlikte sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları, yalnızca çevresel etkileri azaltmayı değil, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı da hedefliyor.
Elektrik dağıtım şirketleri arasında, UN Global Compact’ın (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) ilk imzacısı olan YEDAŞ, düzenlediği etkinlik ile Küresel İlkeler’e verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu.

Kaynak: İHA

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