Şampiyonluk Yolunda Kritik Viraj! Nefes Kesen Derbide Kazanan Çıkmadı
Lider Galatasaray'la en yakın takipçisi Fenerbahçe zirve düğümünü çözmek için karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, uzatma dakikalarında bulduğu golle beraberliği yakaladı.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de nefes kesen bir derbide karşılaştı. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Galatasaray, 28. dakikada Leroy Sane’nin etkili vuruşuyla öne geçti. Fenerbahçe, uzun süre aradığı golü 90+5’te Jhon Duran’ın kritik dokunuşuyla bularak skoru dengeledi ve dev kapışmadan 1 puan çıkardı.
