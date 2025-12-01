Şampiyonluk Yolunda Kritik Viraj! Nefes Kesen Derbide Kazanan Çıkmadı

Lider Galatasaray'la en yakın takipçisi Fenerbahçe zirve düğümünü çözmek için karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, uzatma dakikalarında bulduğu golle beraberliği yakaladı.

Son Güncelleme:
Şampiyonluk Yolunda Kritik Viraj! Nefes Kesen Derbide Kazanan Çıkmadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de nefes kesen bir derbide karşılaştı. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Galatasaray, 28. dakikada Leroy Sane’nin etkili vuruşuyla öne geçti. Fenerbahçe, uzun süre aradığı golü 90+5’te Jhon Duran’ın kritik dokunuşuyla bularak skoru dengeledi ve dev kapışmadan 1 puan çıkardı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Dev Derbinin İlk 11'leri Belli Oldu! Dev Derbinin İlk 11'leri Belli Oldu!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Galatasaray, İspanyol Hakemi UEFA'ya Şikayet Etti Galatasaray UEFA'ya Başvurdu
ÇOK OKUNANLAR
Cep Telefonu Olan Herkesi İlgilendiriyor! 3 Ay Süre Verildi! Otomatik Kapatılacak Cep Telefonu Olan Herkesi İlgilendiriyor! 3 Ay Süre Verildi! Otomatik Kapatılacak
Bakan Şimşek’ten Maaş Zammı İçin Kritik Sinyal! Enflasyon Tahminini Açıkladı Bakan Şimşek’ten Maaş Zammı İçin Kritik Sinyal! Enflasyon Tahminini Açıkladı
Ünlü Oyuncudan Kötü Haber! Murat Cemcir Apar Topar Yoğun Bakıma Kaldırıldı Murat Cemcir Apar Topar Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Türkiye’nin Dev Bankası Satılıyor! Kritik Görüşme Masada Türkiye’nin Dev Bankası Satılıyor! Kritik Görüşme Masada
İddialı Dizinin Fişi Çekildi! Reyting Krizi Sonunu Getirdi! Erken Final Yapıyor İddialı Dizinin Fişi Çekildi! Reyting Krizi Sonunu Getirdi! Erken Final Yapıyor