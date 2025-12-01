Şampiyonluk Yolunda Kritik Viraj! Kadıköy'de Derbi Heyecanı

Lider Galatasaray'la en yakın takipçisi Fenerbahçe zirve düğümünü çözmek için karşı karşıya geldi. Kadıköy’de başlayan dev derbi büyük heyecana sahne oluyor.

Süper Lig’de zirve yarışını doğrudan şekillendirecek dev maç başladı. 1 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ikinci sıradaki Fenerbahçe’ye Chobani Stadyumu’nda konuk oluyor. Saat 20.00’de başlayan derbide düdük Yasin Kol'da. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstleniyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

