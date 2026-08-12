Şampiyonlar ve Avrupa Ligi Galibi Karşı Karşıya! PSG - Aston Villa Süper Kupa İçin Mücadele Edecek

UEFA Süper Kupa’da Paris Saint-Germain ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. İşte karşılaşmanın muhtemel 11’leri ve maçın tüm detayları..

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Şampiyonlar ve Avrupa Ligi Galibi Karşı Karşıya! PSG - Aston Villa Süper Kupa İçin Mücadele Edecek
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Avrupa futbolunda yeni sezonun ilk büyük kupası sahibini buluyor. UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi zaferiyle gelen Aston Villa karşı karşıya gelecek. PSG, geçen sezon kazandığı kupayı koruyarak Süper Kupa’yı üst üste ikinci kez müzesine götürmek isterken, Aston Villa ise sezonu kupayla açmanın hesaplarını yapıyor.

Şampiyonlar ve Avrupa Ligi Galibi Karşı Karşıya! PSG - Aston Villa Süper Kupa İçin Mücadele Edecek - Resim : 1

PSG - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya’nın Salzburg kentinde oynanacak UEFA Süper Kupa finali, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

ABD'YE ALINMAYAN HAKEME GÖREV

Karşılaşmada düdük, ABD’ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası’nda görev yapamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan tarafından çalınacak.

Şampiyonlar ve Avrupa Ligi Galibi Karşı Karşıya! PSG - Aston Villa Süper Kupa İçin Mücadele Edecek - Resim : 2

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Mbaye, Dembele, Kvaratskhelia.

Aston Villa: Bizot; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Gomes, Kamara; Hemmings, Buendia, Garnacho; Watkins.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Süper Kupa UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Aston Villa UEFA Avrupa Ligi
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