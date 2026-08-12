Şampiyonlar ve Avrupa Ligi Galibi Karşı Karşıya! PSG - Aston Villa Süper Kupa İçin Mücadele Edecek

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Avrupa futbolunda yeni sezonun ilk büyük kupası sahibini buluyor. UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi zaferiyle gelen Aston Villa karşı karşıya gelecek. PSG, geçen sezon kazandığı kupayı koruyarak Süper Kupa’yı üst üste ikinci kez müzesine götürmek isterken, Aston Villa ise sezonu kupayla açmanın hesaplarını yapıyor.

PSG - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya’nın Salzburg kentinde oynanacak UEFA Süper Kupa finali, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

ABD'YE ALINMAYAN HAKEME GÖREV

Karşılaşmada düdük, ABD’ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası’nda görev yapamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan tarafından çalınacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Mbaye, Dembele, Kvaratskhelia.

Aston Villa: Bizot; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Gomes, Kamara; Hemmings, Buendia, Garnacho; Watkins.

Kaynak: Haber Merkezi