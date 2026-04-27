Şampiyonlar Ligi'nin Yayınlanacağı Kanal Belli Oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final maçları, TRT’nin ücretli platformu tabii’den yayınlanmıştı. Bu durum bazı futbolseverler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

MAÇLAR TRT1'DEN YAYINLANACAK

TRT yarı final maçlarının TRT1’den canlı yayınlayacağını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final ilk maçları, 28 Nisan Salı ve 29 Nisan Çarşamba günleri oynanacak.

Fransız ekibi son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG) 28 Nisan 22:00’de Alman temsilcisi Bayern Münih’i konuk edecek.

İspanyol kulübü Atletico Madrid ise 29 Nisan’da yine aynı saatte İngiliz ekibi Arsenal’le karşı karşıya gelecek.







