Şampiyonlar Ligi'nde Türk Rüzgarı! Galibiyetle Biten Gecede Dikkat Çeken Görüntü

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz geceye Türk oyuncular damga vurdu. Kızılyıldız deplasmanına konuk olan Benfica, Türk futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk yarıda atılan golleriyle 2-1 kazandı.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'in, Orkun'un frikik golü sonrası yedek kulübesindeki herkes büyük coşku yaşarken bir süre hareketsiz kalması dikkat çekti.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, bir Avrupa takımının formasıyla oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında beraber gol atan ilk Türk futbolcular oldu.

'CEHENNEMİ SOĞUTTULAR'

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, Benfica'nın galibiyetini ve Türk yıldızların performansını, "Belgrad cehennemi, iki buz küpüyle soğudu" ifadeleriyle manşetine taşıdı.

'KAZANMAYI HAK ETTİK'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Kerem Aktürkoğlu, lakabım Harry Portter. Mutluyum çünkü kazanmayı hak ettik. Zor bir atmosferde zor bir maçtı. Ancak kazanmayı hak ettik. İyi oynadık ve doğru savunma yaptık. 3 puanla başlamak önemliydi"

'GOLÜ KUTLAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ'

Orkun'un frikik golü hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Orkun harika bir insan ve mükemmel bir oyuncu. Frikikte topun başına geçerken golü kutlayacağını söylemişti. Onun adına mutluyum" dedi.

Kerem Aktürkoğlu, ayrıca, "Taraftarın sevgisinin farkındayım. Ben de onları seviyorum. Destekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.