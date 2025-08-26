Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu Rövanş Heyecanı Başlıyor! İşte Günün Programı
Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları belli oldu. Play-off turu rövanş maçları bu akşam başlıyor. Lig aşamasına kalacak son 7 takım, bugün ve yarın oynanacak play-off turu rövanş maçlarıyla belli olacak. İşte günün maç programı…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak son 7 takım, bugün ve yarın oynanacak play-off turu rövanş maçlarıyla belli olacak.
Fenerbahçe, ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Benfica ile yarın saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.
Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
BUGÜNÜN MAÇLARI
Kairat (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): (0-0)
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): (2-1)
Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): (0-5)
YARIN OYNANACAK MAÇLAR
Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan): (3-1)
Kopenhag (Danimarka) - Basel (İsviçre): (1-1)
Benfica (Portekiz) - Fenerbahçe: (0-0)
Club Brugge (Belçika) - Rangers (İskoçya): (3-1)
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: