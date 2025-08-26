Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu Rövanş Heyecanı Başlıyor! İşte Günün Programı

Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları belli oldu. Play-off turu rövanş maçları bu akşam başlıyor. Lig aşamasına kalacak son 7 takım, bugün ve yarın oynanacak play-off turu rövanş maçlarıyla belli olacak. İşte günün maç programı…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak son 7 takım, bugün ve yarın oynanacak play-off turu rövanş maçlarıyla belli olacak.

Fenerbahçe, ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Benfica ile yarın saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

BUGÜNÜN MAÇLARI

Kairat (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): (0-0)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): (2-1)

Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): (0-5)

YARIN OYNANACAK MAÇLAR

Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan): (3-1)

Kopenhag (Danimarka) - Basel (İsviçre): (1-1)

Benfica (Portekiz) - Fenerbahçe: (0-0)

Club Brugge (Belçika) - Rangers (İskoçya): (3-1)

