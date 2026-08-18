Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın Programı Belli Oldu
Şampiyonlar Ligi play-off turu bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Fenerbahçe'nin de sahne alacağı günde toplam üç maç oynanacak ve maçların tamamı saat 22.00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, bugün ve yarın oynanacak.
FENERBAHÇE LYON'U KONUK EDİYOR
Temsilcimiz Fenerbahçe de bu kapsamda bugün saat 22.00'de Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk edecek.
TÜM MAÇLAR 22.00'DE BAŞLAYACAK
Karşılaşmaların rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
BUGÜN
Fenerbahçe - Olimpik Lyon (Fransa)
Levski Sofya (Bulgaristan) - AEK (Yunanistan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viking (Norveç)
YARIN
Celtic (İskoçya) - LASK (Avusturya)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Celje (Slovenya)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Sabah (Azerbaycan)
NEC Nijmegen (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)
Kaynak: Haber Merkezi