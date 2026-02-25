Şampiyonlar Ligi'nde Dev Rövanş: Galatasaray Tur Bileti İçin Sahada

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus’a konuk oluyor. İlk maçı 5-2 kazanarak avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, tur biletini kapmak için sahaya çıkıyor.


Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus deplasmanında sahaya çıktı. İlk maçta RAMS Park’ta rakibini 5-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Torino’da avantajını koruyarak adını son 16’ya yazdırmak istiyor.

Karşılaşma TSİ 23.00’te Allianz Stadyumu’nda başladı. Mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetiyor.

Galatasaray her türlü galibiyet, beraberlik ve iki farklı mağlubiyette tur atlayacak. Üç farklı yenilgide maç uzatmalara gidecek, dört ve üzeri farkta ise Juventus turu geçen taraf olacak. Sarı-kırmızılılar, turu geçmesi halinde İngiliz ekipleri Liverpool veya Tottenham Hotspur ile eşleşecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

36. dakikada Lucas Torreira’nın ceza sahasında yaptığı faul sonrası Juventus penaltı kazandı. Manuel Locatelli takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

JUVENTUS 10 KİŞİ KALDI

Juventus'ta Kelly, 49. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Hakem Pinheiro pozisyonu VAR'da izledikten sonra sarı kartı iptal edip direkt kırmızı kart gösterdi.

Juventus, 70. dakikada ikinci golü buldu: 2-0.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Juventus Galatasaray
