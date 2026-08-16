Fenerbahçe-Olimpik Lyon Maçına Alman Hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçını yönetecek hakemler belli oldu. İlk maçta Alman Hakem Labonski düdük çalacak.

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Fenerbahçe-Olimpik Lyon Maçına Alman Hakem
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UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe'nin, evinde Fransa ekibi Olimpik Lyon ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.

Jablonski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Eduard Beitinger ve Eric Müller yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Tobias Reichel olacak.

Müsabakada VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Pascal Müller görev yapacak.

İLK MAÇ İSTANBUL 2. MAÇ LYON'DA

Fenerbahçe, Olimpik Lyon'la ilk maçı 18 Ağustos'ta sahasında, rövanş mücadelesini ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turu geçen takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.

Kaynak: AA

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