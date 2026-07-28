Şampiyonlar Ligi Maçı Öncesi Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Gornik Zabrze maçı öncesinde Sidiki Cherif şoku yaşanıyor. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Sidiki Cherif, ağrıları nedeniyle Gornik Zabrze maçının kadrosunda yer almayacak.

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Şampiyonlar Ligi Maçı Öncesi Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Gornik Zabrze ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde, bugün karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante hakkında bir açıklama paylaştı.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK ŞOKU

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Sidiki Cherif, ağrıları nedeniyle Gornik Zabrze maçının kadrosunda yer almayacak. Konuyla ilgili açıklamada, "Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

KANTE TAKIMA KATILDI

2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan N'Golo Kante'nin ise takıma katıldığı belirtildi. Deneyimli futbolcu için yapılan açıklamada “2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan futbolcumuz N'Golo Kante, bu sabah sağlık kontrolünden geçmiş olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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