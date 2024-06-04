Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalandı
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı İstanbul'daki köprülere asıldı.
Süper Lig’de geçtiğimiz hafta 2023-2024 sezonunda 24’üncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’ın sarı kırmızılı bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.
Sarı kırmızılı bayrağın köprüde dalgalandığı anlar Galatasaray'ın resmi hesabından paylaşıldı.
Galatasaray’ın 2023-2024 Süper Lig Şampiyonu olması dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ışıkları da sarı-kırmızı renklerle aydınlatıldı.