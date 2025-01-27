Sakatlığı Korkutmuştu! Ünlü Futbolcu Ameliyat Oldu

Gaziantep FK maçında sakatlanan Samsunspor oyuncusu Emre Kılınç ameliyat oldu. Sağ el ikinci parmak tarak kemiğinden ameliyat olan futbolcunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sakatlığı Korkutmuştu! Ünlü Futbolcu Ameliyat Oldu

Samsunspor’un Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısında sağ el ikinci parmak tarak kemiği (metakarp) kırılan orta saha oyuncusu Emre Kılınç, başarılı bir operasyon geçirdi.

Sakatlığı Korkutmuştu! Ünlü Futbolcu Ameliyat Oldu - Resim : 1

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Atakan Telatar, “Sağ el 2. metakarp kemiğinde oluşan parçalı kırık, cerrahi müdahale ile düzeltildi ve stabiliteyi sağlamak amacıyla plak tespiti yapıldı. Operasyon sorunsuz geçti ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Hastamız düzenli aralıklarla kontrol edilecek ve en kısa sürede günlük yaşamına dönmesi için gerekli destek sağlanacaktır” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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