Sakatlanarak Oyundan Ayrılmıştı: Muslera 2. Young Boys Maçında Oynayacak mı?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys’a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyundan ayrılan Fernando Muslera’nın sağlık durumuna ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı.

Kritik maçta yerini Günay'a bırakan Muslera, stadyumdan sekerek ayrılmış ve Galatasaray taraftarında korkuya neden olmuştu.

Sabah’ın aktardığına göre, Uruguaylı file bekçisinin durumunun iyi olduğu ve Salı günü oynanacak rövanş müsabakasında sahada olmasının beklendiği kaydedildi.