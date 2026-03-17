Sadettin Saran'dan Kararlılık Vurgusu: 'Pes Etme Lüksümüz Yok'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep FK galibiyetine dair yaptığı konuşmada şampiyonluğa dair konuştu: "Pes etme lüksümüz yok."

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK’yi 4-1 mağlup ederek Karagümrük yenilgisinin ardından oluşan rahatsızlığa sahada yanıt verdi. Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Bizim camiamız bitti denilen yerden her zaman geri dönmüştür. Vazgeçmek yok, vazgeçme şansımız yok" dedi.

Mücadele mesajı veren Sadettin Saran, "Pes etme lüksümüz yok. İki kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve teknik heyetin, futbolcularımızın arkasındayız" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Taraftara da teşekkür eden Saran, "Bu akşam bu soğuk havada gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek" dedi.

Kaynak: AA

