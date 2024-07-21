Sacha Boey'den Galatasaray Taraftarlarını Yıkan Haber

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey, hazırlık kampında sohbet ettiği sarı-kırmızılı taraftarı yıkan haber verdi.

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Sacha Boey'den Galatasaray Taraftarlarını Yıkan Haber

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, taraftarların Galatasaray'a dönüş isteklerine "Hayır" cevabı verdi.

Bayern Münih'in hazırlık kampında Galatasaraylı taraftarlarla sohbet eden Boey'e taraftarlar "Seni çok özledik, Galatasaray'a geri dön!" dedi. Boey ise bu isteklere "Hayır" yanıtını verdi.

Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu ve bazı taraftarlar Boey'in bu cevabına tepki gösterdi.

BAYERN PERFORMANSI

Boey, Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis artı 5 milyon euro bonus karşılığında transfer oldu. Alman ekibinde çıktığı 2 maçta ise skor katkısı yapamadı.

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