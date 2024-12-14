Ronaldo'nun 73 Milyon Dolarlık Yeni Oyuncağı

Eski jetini 20 milyon sterlin bedelle satışa çıkaran Cristiano Ronaldo, 73 milyon dolar değerindeki yeni bir özel jet satın aldı. Ronaldo’nun yeni jeti neredeyse saatte 1000 kilometre hıza ulaşabilirken, lüks tasarımı ve 19 kişilik kapasitesiyle dikkat çekiyor.

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Ronaldo'nun 73 Milyon Dolarlık Yeni Oyuncağı

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında kariyerine sürdürürken, özel jet koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Ünlü futbolcu, eski uçağı "Gulfstream G200" modelini 20 milyon sterlin bedelle satışa çıkarmasının ardından, tam 73 milyon dolar para harcayarak lüks bir jet satın aldı.

Ronaldo'nun 73 Milyon Dolarlık Yeni Oyuncağı - Resim : 1

Ronaldo’nun yeni jeti, hem ulaşabildiği maksimum hızıyla hem de lüks donanımlarıyla adeta göz kamaştırıyor.

Dış cephesi karbon fiberden yapılan jetin içi tasarımı ise oldukça lüks ve konforlu bir uçuş deneyimi yaratıyor. 19 kişilik kapasiteli özel jetin ulaştığı en yüksek hız ise saatte tam 983 kilometre.

Ronaldo'nun 73 Milyon Dolarlık Yeni Oyuncağı - Resim : 2

'LX-GOL'

Ronaldo’nun yeni jetin belirlenen uçak kodunun ise LX-GOL olması dikkatlerden kaçmadı.

Ronaldo'nun 73 Milyon Dolarlık Yeni Oyuncağı - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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