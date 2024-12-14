Ronaldo'nun 73 Milyon Dolarlık Yeni Oyuncağı

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında kariyerine sürdürürken, özel jet koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Ünlü futbolcu, eski uçağı "Gulfstream G200" modelini 20 milyon sterlin bedelle satışa çıkarmasının ardından, tam 73 milyon dolar para harcayarak lüks bir jet satın aldı.

Ronaldo’nun yeni jeti, hem ulaşabildiği maksimum hızıyla hem de lüks donanımlarıyla adeta göz kamaştırıyor.

Dış cephesi karbon fiberden yapılan jetin içi tasarımı ise oldukça lüks ve konforlu bir uçuş deneyimi yaratıyor. 19 kişilik kapasiteli özel jetin ulaştığı en yüksek hız ise saatte tam 983 kilometre.

'LX-GOL'

Ronaldo’nun yeni jetin belirlenen uçak kodunun ise LX-GOL olması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Haber Merkezi