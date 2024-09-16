Ronaldo'dan Kötü Haber, Hastalığını Açıkladılar

Al Nassr'dan yapılan açıklamada, Cristiano Ronaldo'ya viral enfeksiyon tanısı konulduğu bildirildi. Ronaldo'nun bu sebeple Irak'ta oynanacak bir sonraki karşılaşmada oynamayacağı bildirildi.

Ronaldo'dan Kötü Haber, Hastalığını Açıkladılar

Yaşayan futbol efsanesi Cristiano Ronaldo’dan kötü haber geldi. Suudi Arabistan Ligi’nde forma giyen süper starın yaşadığı viral enfeksiyon nedeniyle Irak’taki Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giymeyeceği açıklandı.

Al Nassr’ın, milli yıldız Merih Demiral’ın takımı Al Ahli ile karşılaştığı mücadelenin ardından rahatsızlanan Cristiano Ronaldo futbolseverleri endişelendirdi.

Ronaldo’nun rahatsızlığına ilişkin açıklama Al Nassr’dan gelirken, dünya yıldızına viral enfeksiyon tanısı konulduğu bildirildi. Ronaldo’nun bu sebeple Irak’ta oynanacak karşılaşmada oynamayacağı kaydedildi.

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