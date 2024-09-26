Rodrigo Becao: Hocamız Bizden Derbinin Telafisini İstedi

Fenerbahçe’nin defans oyuncusu Rodrigo Becao, Union Saint-Gilloise maçından 3 puan almanın önemine değinerek, Belçika ekibine karşı iyi oynadıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe sahasında mücadele ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’i 2-1’lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-lacivertlilerin defans oyuncusu Rodrigo Becao, "Böyle derbi oynadığınız zaman özellikle o maçı kaybediyorsanız bir an önce bir sonraki maçın gelmesini istersiniz ki o maçı kazanarak telafi etmek istersiniz. Bugünkü amacımız buydu. Hocamız bizden bunu istedi. Maçı kazanmak ve 3 puan almak çok önemliydi. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Antrenmanlarda tek düşüncemiz kazanmaktı ve istediğimiz aldık" diye konuştu.

'FİZİKSEL OLARAK İYİ HİSSEDİYORUM'

Fiziksel olarak iyi hissettiğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Her zaman hazırım. Kimin oynadığının tercihini Hocamızın kararı. En iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum ki fırsat geldiği zaman gösteriyorum. Bugün de bunu yaptım. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum. Bu durumda kazanan Fenerbahçe oluyor" şeklinde konuştu.

Takımda savunmada çok iyi oyuncular olduğunu ifade eden Becao, "Takımımızda çok fazla opsiyon ve kalite var. Bundan kazanan da Fenerbahçe oluyor. Hocamız tercihini yapıyor. Oynadığımız zaman elimizden gelenin en iyisini yapıp, Fenerbahçe’ye yardım etmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in Galatasaray derbisinden sonra savunma performansını eleştirmesinin hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "Herkesin kendi fikri var. Takım olarak kaybettiğimiz zaman her birlikte kaybediyoruz. Genel bakmamız gerekiyor. Özellikle böyle derbi maçını kaybettiğiniz zaman savunmada hatalar yapmışsınız. Ben o gün sahada değildim ama sahada olmak isterdim. Bütün oyuncuları öz eleştiri yapıp, hatalarını düzeltmek için elinden geleni yapması gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA