Rizespor-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig 3. haftada Rizespor, Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor. Saat 21.45'te başlayacak olan maçta hata yapmak istemeyen Mourinho'nun öğrencileri, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

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Rizespor-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde 45. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı karşılaşmalarda 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 7 kez mağlup oldu.

İlhan Palut’un çalıştırdığı Çaykur Rizespor ise son olarak Adana Demirspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle döndü. Karadeniz ekibi taraftarının önünde Fenerbahçe’den puan veya puanlar almayı hedefliyor.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Serkan Çimen üstlenecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında takımların sahaya süreceği ilk 11'ler de belli oldu.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe

Fenerbahçe: Livakovic - Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde - İsmail, Szymanski - Fred, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

MERT HAKAN CEZALI

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde tek eksik Mert Hakan Yandaş olacak.

Geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

İrfan Can Eğribayat'ın ise 3 maçlık cezası Göztepe deplasmanında son bulmuştu

EKSİK OYUNCULARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bileğinde sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, Brighton'la transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Ferdi Kadıoğlu ve cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent kadroda yer almadı.

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