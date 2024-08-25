Rizespor-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde 45. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı karşılaşmalarda 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 7 kez mağlup oldu.

İlhan Palut’un çalıştırdığı Çaykur Rizespor ise son olarak Adana Demirspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle döndü. Karadeniz ekibi taraftarının önünde Fenerbahçe’den puan veya puanlar almayı hedefliyor.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Serkan Çimen üstlenecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında takımların sahaya süreceği ilk 11'ler de belli oldu.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe

Fenerbahçe: Livakovic - Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde - İsmail, Szymanski - Fred, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

MERT HAKAN CEZALI

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde tek eksik Mert Hakan Yandaş olacak.

Geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

İrfan Can Eğribayat'ın ise 3 maçlık cezası Göztepe deplasmanında son bulmuştu

EKSİK OYUNCULARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bileğinde sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, Brighton'la transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Ferdi Kadıoğlu ve cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent kadroda yer almadı.