Rıza Kayaalp Altın Madalyayla Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Açık Güreş Turnuvası’nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. 610 gün aradan sonra resmi müsabakaya çıkan 36 yaşındaki sporcu, rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Elemelerde ABD’li Aden Ikaika Hammar Attao’yu geçtikten sonra çeyrek finalde Gürcü Rati Talikishvili’yi 9-0 teknik üstünlükle, yarı finalde Kazak Olzhas Syrlybay’ı 4-0 yenerek finale çıktı. Altın madalya mücadelesinde ABD’li Cohlton Michael Schultz’u 7-1 mağlup eden Kayaalp, kürsünün zirvesine çıktı.

NİSAN AYINDA KRİTİK KARŞILAŞMAYA ÇIKACAK

Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Kayaalp, en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını Rus Aleksandr Karelin ile paylaşıyor. Nisan ayında yapılacak 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın kazanması durumunda bu unvanın tek sahibi olacak.

Kaynak: AA