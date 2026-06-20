Rıza Çalımbay Annesini Uğurladı, Futbol Dünyası Cenazede Buluştu

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 85 yaşında hayatını kaybeden annesi Fatma Çalımbay’ın cenaze namazı İstanbul’da kılındı. Spor dünyasını bir araya getiren törenin ardından cenaze defnedilmek üzere Sivas’a uğurlandı.

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Rıza Çalımbay Annesini Uğurladı, Futbol Dünyası Cenazede Buluştu
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Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 85 yaşında vefat eden annesi Fatma Çalımbay'ın cenaze namazı, İstanbul'da kılındı. Fatma Çalımbay için Etiler Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Rıza Çalımbay ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Rıza Çalımbay Annesini Uğurladı, Futbol Dünyası Cenazede Buluştu - Resim : 1

EFSANE İSİMLER AVLUDA BULUŞTU

Cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, siyah-beyazlı kulübün eski asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktörler Aykut Kocaman ve Ertuğrul Sağlam, başantrenör Aziz Akkaya, eski futbolcular Metin Tekin, Ali Gültiken, Tanju Çolak, Mehmet Özdilek, Rıdvan Dilmen ve Umut Bulut'un yanı sıra birçok isim katıldı.

Rıza Çalımbay Annesini Uğurladı, Futbol Dünyası Cenazede Buluştu - Resim : 2

Fatma Çalımbay'ın cenazesi yarın Sivas'ta toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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