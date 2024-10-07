Riva'da Kritik Zirve: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Üç Büyüklerin Başkanlarıyla Toplantıda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve üç büyüklerin başkanları Riva’da bir araya geldi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile federasyonun Riva’daki merkezinde toplantıya girdiği kaydedildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da toplantıya katıldığı belirtildi.

Toplantının içeriğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Bein Sports