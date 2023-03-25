Rıdvan Dilmen'in sözleri UEFA'yı harekete geçirdi: TFF'den savunma istendi iddiası

Eski futbol yorumcusu ve şimdilerde TV yorumcusu olan Rıdvan Dilmen'in söyledikleri TFF'ye pahalıya patladı. UEFA, TFF'den bilgi talep etti.

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Rıdvan Dilmen'in sözleri UEFA'yı harekete geçirdi: TFF'den savunma istendi iddiası - Resim: 1

Mehmet Büyükekşi’den önce TFF başkanlığına adaylığı koyan eski futbolcu TV yorumcusu Rıdvan Dilmen, flaş iddialarda bulundu.

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Rıdvan Dilmen'in sözleri UEFA'yı harekete geçirdi: TFF'den savunma istendi iddiası - Resim: 2

Dilmen; “Serdar Tatlı VAR kayıtlarını dinleyip ŞİKE yapan 4 hakemi tespit etti. Ama o günkü TFF başkanı ve bazı TFF yöneticileri uzaklaştırılmalarına izin vermedi. UEFA bizi mahveder dendi. Şimdi gündemde olan hakemler o hakemlerdi” iddiasını ortaya attı.

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Rıdvan Dilmen'in sözleri UEFA'yı harekete geçirdi: TFF'den savunma istendi iddiası - Resim: 3

Fotospor'un haberine göre; Bu tip konularda çok hassas olan UEFA, Rıdvan Dilmen’in bu sözleri üzerine TFF’den bilgi talep etti.

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Rıdvan Dilmen'in sözleri UEFA'yı harekete geçirdi: TFF'den savunma istendi iddiası - Resim: 4

“Temiz futbol” kapsamında bu tarz ihbarları değerlendiren UEFA’nın Dilmen’in bu iddiaları ve TFF’den savunma istedi.

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