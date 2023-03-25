Rıdvan Dilmen'in sözleri UEFA'yı harekete geçirdi: TFF'den savunma istendi iddiası
Eski futbol yorumcusu ve şimdilerde TV yorumcusu olan Rıdvan Dilmen'in söyledikleri TFF'ye pahalıya patladı. UEFA, TFF'den bilgi talep etti.
Mehmet Büyükekşi’den önce TFF başkanlığına adaylığı koyan eski futbolcu TV yorumcusu Rıdvan Dilmen, flaş iddialarda bulundu.
Dilmen; “Serdar Tatlı VAR kayıtlarını dinleyip ŞİKE yapan 4 hakemi tespit etti. Ama o günkü TFF başkanı ve bazı TFF yöneticileri uzaklaştırılmalarına izin vermedi. UEFA bizi mahveder dendi. Şimdi gündemde olan hakemler o hakemlerdi” iddiasını ortaya attı.
Fotospor'un haberine göre; Bu tip konularda çok hassas olan UEFA, Rıdvan Dilmen’in bu sözleri üzerine TFF’den bilgi talep etti.
“Temiz futbol” kapsamında bu tarz ihbarları değerlendiren UEFA’nın Dilmen’in bu iddiaları ve TFF’den savunma istedi.