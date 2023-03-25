Rıdvan Dilmen'in sözleri UEFA'yı harekete geçirdi: TFF'den savunma istendi iddiası

Dilmen; “Serdar Tatlı VAR kayıtlarını dinleyip ŞİKE yapan 4 hakemi tespit etti. Ama o günkü TFF başkanı ve bazı TFF yöneticileri uzaklaştırılmalarına izin vermedi. UEFA bizi mahveder dendi. Şimdi gündemde olan hakemler o hakemlerdi” iddiasını ortaya attı.