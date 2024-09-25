Rıdvan Dilmen'den Mourinho Hakkında Çarpıcı Yorum

Spor Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

HT Spor'da konuşan Dilmen, Jose Mourinho hakkında dikkat çekecek sözler sarfetti.

Rıdvan Dilmen konuşmasında; "Bu maçın özeti şu. Galatasaray'ın 3 orta sahası sezonun en iyi futbolunu aynı anda oynadılar. Sara, Mertens ve Torreira. Fenerbahçe'de sezonun en kötüsünü oynadı 3'lü yani orta saha bir Futbol takımının kalbi olduğuna göre... İsmail berbat oynadı, Fred geldiği günden itibaren bu kadar kötü oynamadı. Aynı şekilde Szymanski de yok olunca..." dedi.

'MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'YE DAHA ÇOK İHTİYACI VAR'

Jose Mourinho'nun performansını yorumlayan Dilmen şu sözleri kaydetti:

"Mourinho kariyer olarak Türkiye'ye gelmiş 1 numaralı markadır. Düşüşte midir, düşüştedir ama yine tekrar söyleyeyim ki Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ihtiyacı kadar Mourinho'nun Fenerbahçe'ye daha çok ihtiyacı vardır. Şöyle, Bayern Münih boştaydı Barcelona boştaydı... Özellikle son 4-5 senedir düşüşte yani kariyer olarak başarı olarak diyelim... Teknik olarak hata yapabilirsiniz, oyuncu değişikliği hatalı olabilir, maç da kaybedebilirsiniz ama benim liderimin en kötü şartlarda bir gün sonra çok detaya girmeden bizi bilgilendirebilir."