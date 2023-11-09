Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları üzecek kehanet: 'Her şey bu tarihten sonra tersine gidecek'

''TAKIM TEPETAKLAK AŞAĞI DÖNECEK''

“Galatasaray’da bugün itibariyle her şey tersine gitmeye başlayacak. 2024’e kadar sürecek bir blokaj var. Sembol isimlerin adı olaylara karışacak. Takım tepetaklak aşağı gidecek, bazı evlilikler sona erecek.”