Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları üzecek kehanet: 'Her şey bu tarihten sonra tersine gidecek'

Astrolog Rezzan Kiraz, Süper Lig lideri Galatasaray ile ilgili hayrete düşürecek kehanetlerde bulundu.

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Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları üzecek kehanet: 'Her şey bu tarihten sonra tersine gidecek' - Resim: 1

Daha önce Süper Lig tahminleriyle gündeme gelen Rezzan Kiraz, bu sefer de Galatasaray'ın gidişatı ile ilgili taraftarın hoşuna gitmeyecek yorumlar yaptı.

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Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları üzecek kehanet: 'Her şey bu tarihten sonra tersine gidecek' - Resim: 2

Süper Lig'de lider olan ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sırada olan Galatasaray, iyi gidişatını sürdürüyor.

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Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları üzecek kehanet: 'Her şey bu tarihten sonra tersine gidecek' - Resim: 3

Ancak ünlü astrolog Rezzan Kiraz, Galatasaray'ın yükselişinin tersine döneceğini düşünüyor.

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Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları üzecek kehanet: 'Her şey bu tarihten sonra tersine gidecek' - Resim: 4

Galatasaray'ın bugüne dek yükselişinin devam etmeyeceğini, 2024 yılına kadar bir blokaj altında kalacağını iddia eden Kiraz'ın yorumu şu şekilde;

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Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları üzecek kehanet: 'Her şey bu tarihten sonra tersine gidecek' - Resim: 5

''TAKIM TEPETAKLAK AŞAĞI DÖNECEK''

“Galatasaray’da bugün itibariyle her şey tersine gitmeye başlayacak. 2024’e kadar sürecek bir blokaj var. Sembol isimlerin adı olaylara karışacak. Takım tepetaklak aşağı gidecek, bazı evlilikler sona erecek.”

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