Resmen duyuruldu: İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao ile anlaştıklarını açıkladı.

Kartal, Neftçi Bakü ile oynanan hazırlık maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Rusya kampını değerlendiren ve transferlerle ilgili son gelişmeleri duyuran kartal, Becao ile anlaştıklarını kaydetti.

Kartal, şunları söyledi:

"Kamp dönemi bizim için verimli geçti. Bu kampın devamında 26 Temmuz'daki maça ve lige en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncuların dönmesi ve Dzeko'nun güzel bir gol atması olumluydu. Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.

Becao'nun transferi gerçekleşti. Livakovic'in durumu daha belirsizliğini korumakta.

Transfer sezonu kapanmadığına göre transfer olabilir. Yönetimimizle, başkanımızla sürekli diyalog halindeyiz. Duruma göre, oyunumuza, sistemimize göre her şeyi değerlendiriyoruz. İki 8'li bir oyun planımız var, zaman içerisinde biri 10'a da evrilebilir. Ama şu anda bizim orada oyuncularımız var. Duruma göre, kendi sistemimize göre her şeyi değerlendiriyoruz. Olabilir de, zaman içinde yaşayarak göreceğiz."