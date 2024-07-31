Resmen Duyuruldu: Beşiktaş'ta 8 Ayrılık Birden

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı 8 oyuncusunun ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımdan ayrılanlara teşekkür edilirken Esra Manya, Vivian Ikechukwu, Opa Clement, Sofia Alvarez, Sema Polat, Maryam Yektaie, Sara Pusztai ve Şevval Dursun ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Siyah-beyazlı ekip geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ni 4’üncü sırada tamamlamıştı.