Resmen açıklandı: Hürrem Sultan lakaplı oyuncu yeniden Türkiye'de!

Vodafone Sultanlar Ligi'ndee daha önce Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'ta forma giyen 'Hürrem Sultan' lakaplı Rus yıldız Marina Markova'nın yeni takımı belli oldu.

2023/2024 sezonunun ikinci yarısını Novara'da ve yaz sezonunu da VW Jakarta Elektrik PLN'de geçiren 23 yaşındaki yıldız ismin yeni takımı resmen açıklandı.

RESMİ AÇIKLAMA YAYINLANDI: AĞUSTOS'TA TAKIMA KATILACAK

Vakıfbank, Marika Markova için hazırlanmış özel bir video ile transferi duyurdu. Yapılan paylaşımda; "Vakıfabank ailesine hoş geldin Marina Markova" ifadeleri kullanıldı. Yıldız oyuncunun Ağustos ayında takıma katılacağı öğrenildi.

2001 yılında Rusya'da dünyaya gelen Markova, 2016 yılında Leningradka takımının formasını giydi. Ardından sırayla Syracuse Üniversitesi, Florida Üniversitesi, Muratpaşa Belediyesi, Novara, VW Jakarta Elektrik PLN formaları giymişti.