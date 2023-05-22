Rekor kırdı: Spor Toto 1. Lig’de gol kralı belli oldu

Altay forması giyen Marco Paixao, bu sezon kaydettiği 21 golle Spor Toto 1. Lig’de gol kralı oldu. Paixao, bu başarıyı dördüncü kez tekrarladı.

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Rekor kırdı: Spor Toto 1. Lig’de gol kralı belli oldu

Spor Toto 1. Lig’i 40 puanla 12. sırada tamamlayan Altay’da Marco Paixao, gol kralı oldu.

38 yaşındaki futbolcu, bu sezon 34 maçta 21 gol kaydetti ve 1. Lig’de dördüncü kez gol krallığı sevinci yaşadı.

REKOR KIRDI

Portekizli oyuncu, 1. Lig’de 4 kez gol kralı olarak bu alanda rekor kırdı. Başarılı futbolcu, siyah-beyazlı formayla daha önce 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında da krallıkta zirvede yer almıştı.

Rekor kırdı: Spor Toto 1. Lig’de gol kralı belli oldu - Resim : 1

103 GOLÜ BULUNUYOR

38 yaşındaki oyuncunun 5 sezondur formasını giydiği İzmir temsilcisiyle 103 golü bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Spor Toto 1. Lig
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