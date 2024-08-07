Rekor Kırdı, Erkek Arkadaşına Evlenme Teklif Etti

Paris 2024 Olimpiyatları'nda kırılan rekorlar ve alınan madalyaların yanı sıra sporcuların yaptığı hareketler de gündem olmaya devam ediyor. 3 bin metre yürümede Avrupa rekoru kıran Fransız atlet Alice Finot, yarış sonrası erkek arkadaşının yanına gelerek evlilik teklifi etti.

İkilinin mutluluğu kameralara yansırken, görüntüyü izleyen izleyiciler de duygu dolu anlar yaşadı. Sürpriz evlilik teklifi, sosyal medyada gündem oldu.