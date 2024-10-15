Real Madrid'in Yıldızı Mbappe'den 'Tecavüz Skandalı' Açıklaması

Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe’nin İsveç’te kaldığı bir oteldeki tecavüz olayına ilişkin soruşturmaya dahil edildiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Fransız yıldızdan konuya ilişkin açıklama geldi.

İsveç basınında çıkan haberlere göre, Kylian Mbappe’nin başı tecavüz skandalına karıştığı iddiasıyla ağrıdı. Geçen hafta Çarşamba gününden Cumaya kadar Stockholm’deki Bank Hotel’de kaldığı ve Perşembe gecesi meydana gelen bir tecavüz soruşturmasına dahil edildiği iddia edildi.

Mbappe’den tecavüz soruşturması iddialarına jet bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mbappe, “SAHTE HABER!!!! Duruşmadan bir gün önce, sanki tesadüfen” ifadelerini kullandı.

Mbappe, Paris Saint-Germain'in kendisine ödenmemiş primler ve maaşlar için ödemesine karar verilen 55 milyon euroyla ilgili bir duruşmaya çıkacağı duruşmayı hatırlattı.