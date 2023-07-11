Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı!
Real Madrid'in transfer teklifine 'evet' diyerek yılın hamlesine imza atan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı oyuncu Duru Nayman (18) ile birlikte olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Real Madrid'i tercih ederek yılın transferine imza attı. Arda Güler, dünya devi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Başarısıyla dünyanın bir anda gündemine oturan ünlü futbolcunun özel hayatı da oldukça merak edildi.
YALNIZ BIRAKMADI!
Geçtiğimiz gün Madrid'e giden ünlü futbolcunun havalimanında yanında Galatasaray'ın oyuncusu Duru Nayman (18) olduğu dikkatlerde kaçmadı.
YENİ AŞK İDDİASI!
Arda Güler'in Galatasaray'ın oyuncusu Duru Nayman (18) ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.