Real Madrid'e Arda Güler müjdesi

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'e transfer olan ve sakatlığı sebebiyle forma süresi bulamayan Arda Güler, takımla çalışmalara başladı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den, Real Madrid’e transfer olan ancak ABD kampında diz sakatlığı geçirip ameliyat edilen, sonrasında ise sol arka adelesinden sakatlanan Arda Güler'den takımla antrenmana çıktı.