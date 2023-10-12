Real Madrid'e Arda Güler müjdesi

La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan milli futbolcu Arda Güler, bugün (12 Ekim Perşembe) yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştı.

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Real Madrid'e Arda Güler müjdesi

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'e transfer olan ve sakatlığı sebebiyle forma süresi bulamayan Arda Güler, takımla çalışmalara başladı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den, Real Madrid’e transfer olan ancak ABD kampında diz sakatlığı geçirip ameliyat edilen, sonrasında ise sol arka adelesinden sakatlanan Arda Güler'den takımla antrenmana çıktı.

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