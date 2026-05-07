Real Madrid'de Ortalık Karıştı: Yıldız İsim Hastanelik Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid için şok verici bir gelişme yaşandı.

GERİLİM KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Marca’nın haberine göre Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni, dün antrenmanda yaşanan bir pozisyon sonrası sert şekilde tartıştı. İkilinin birbirini ittiği ve gerginliğin soyunma odasında da devam ettiği öne sürüldü.

Bugün gelen haberde ise ikilinin bir kez daha kavga ettiği ve Valverde'nin kavga sonrasında hastaneye kaldırıldığı yazıldı.

YÜZÜNDEN YARALANAN VALVERDE HASTANEYE KALDIRILDI

Marca'ya konuşan kaynaklar, gerilimin Valverde'nin sabah Tchoaméni'ye el sıkışmayı reddettmesiyle başladığını belirtti. Aurelien Tchouameni ile kavga eden Federico Valverde yere düşüp masaya kafasını çarptı ve hastaneye kaldırıldı. Valverde'nin kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.

TAKIMDA HUZURSUZLUK ARTIYOR

Bu olayın tek seferlik bir gerilim olmadığı, özellikle takım için kritik bir dönemde soyunma odasındaki huzursuzluğun ne kadar büyüdüğünü gösterdiği vurgulandı. Kaynaklara göre yaşanan son kavga, dün Valdebebas tesislerinde yaşanan tartışmadan “çok daha kötüydü.”

ACİL KRİZ TOPLANTISI

Olayın büyüklüğü nedeniyle kavganın hemen ardından soyunma odasında acil kriz toplantısı yapıldığı ve Jose Angel Sanchez’in takımla görüştüğü belirtildi. Futbolcuların hiçbiri tesislerden ayrılmazken, kulüp içinde benzeri görülmemiş bir kriz yönetimi süreci yaşandığı aktarıldı.

Kulübün amacının yaşanan sorunları sona erdirmek ve giderek büyüyen gerilimi kontrol altına almak olduğu ifade edilirken, Real Madrid’de şu an ortamın son derece gergin olduğu, takım içinde bölünmeler ve büyük bir huzursuzluk yaşandığı iddia edildi.

VALVERDE ÖZÜRÜ KABUL ETMEDİ

Görüşmeler sonrasında Tchouaméni'nin Valverde'den özür dilediği fakat Uruguaylı oyuncunun özrü kabul etmediği öğrenildi.

İki oyuncu hakkında da disiplin soruşturması başlatan Real Madrid yönetiminin, oyunculara ağır cezalar vermeyi düşünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi