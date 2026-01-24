Real Madrid’de Sarsıcı İddia: Arda Güler İçin Alarm Zilleri Çalıyor

Real Madrid’de Xabi Alonso sonrası belirsizlik sürerken, Carlo Ancelotti’nin geri dönme ihtimali Arda Güler cephesinde endişe yarattı. Daha önce forma şansı bulmakta zorlanan milli yıldız için bu senaryo, “yeniden yedek kulübesi” ve olası ayrılık ihtimalini gündeme getirdi.

Real Madrid’de Sarsıcı İddia: Arda Güler İçin Alarm Zilleri Çalıyor
Real Madrid’de teknik direktör belirsizliği sürerken, milli futbolcu Arda Güler açısından endişe verici bir ihtimal yeniden gündeme geldi. Xabi Alonso ile yollarını ayıran İspanyol devinde takım sezon sonuna kadar geçici olarak Alvaro Arbeloa’ya emanet edilirken, kulislerde asıl konuşulan isim ise eski teknik direktör Carlo Ancelotti oldu.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre, şu anda Brezilya Milli Takımı’nın başında bulunan Ancelotti’nin 2026 Dünya Kupası’nın ardından yeniden Real Madrid’e dönme ihtimali bulunuyor. Tecrübeli teknik adamın kulüp kariyerinde yalnızca Real Madrid’de görev yapmak istediği ve yönetimle temasını koparmadığı öne sürülüyor.

Bu senaryo ise Arda Güler cephesinde büyük bir tedirginlik yaratmış durumda. Daha önce Ancelotti döneminde forma şansı bulmakta zorlanan ve uzun süre yedek kulübesinden çıkamayan genç yıldız için olası geri dönüş, “kabusun tekrarı” olarak yorumlanıyor.

Taraftarlar sosyal medyada ikiye bölünürken, Ancelotti’nin yeniden göreve gelmesi halinde Arda Güler’in takımda kalmak yerine ayrılık kararı alabileceği de konuşulan ihtimaller arasında yer alıyor. Milli futbolcunun geleceğinin, sezon sonunda teknik direktör tercihiyle doğrudan şekilleneceği belirtiliyor.

