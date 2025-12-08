Real Madrid'de Sakatlık Şoku! Sezonu Kapattı

Real Madrid'in Brezilyalı stoperi Eder Militao, dün oynanan Celta Vigo maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid'de Sakatlık Şoku! Sezonu Kapattı
İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Celta Vigo'ya 2-0 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılarda 3 futbolcu kırmızı kart görürken, Eder Militao da sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

27 yaşındaki futbolcu 24. dakikada yerini Rüdiger'e bırakırken, bugün hastanede yapılan MR görüntülemesinde sol bacağında biceps femoris kasında yırtık teşhisi konuldu. Tedavisine başlanılan Militao'nun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Brezilyalı defans, son 2 sezonda çapraz bağlarından yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de uzun süre takımını yalnız bırakmıştı.

Eder Militao, bu sezon La Liga'da 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev yaptı.

Kaynak: İHA

