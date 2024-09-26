Real Madrid Arayışta! Arda Güler'in Yeni Hocası Kim Olacak?

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, taraftarlara ve hocasına kendini göstermeyi başarmıştı. Bu sezon ise Carlo Ancelotti'nin sıkça şans verdiği bir isim haline gelen genç yıldız, henüz açılış yapamadı. Arda Güler, 2024-25 sezonunda Real Madrid formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda toplamda sekiz maça çıktı. Genç futbolcu, söz konusu sekiz karşılaşmada gol veya asist katkısı koyamadı.

Bu sırada İspanyol basınında Real Madrid için flaş bir haber ortaya çıktı. Dünya devi, gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına başlarken adayların da belirlendiği söylendi. Eflatun-beyazlılar, önümüzdeki sezon Carlo Ancelotti ile yola devam etmemek üzerine bir karar verdi.

Real Madrid'in Ancelotti ile yollarını ayırarak yerine Bayer Leverkusen'de görev yapan Xabi Alonso'nun getireceği söylendi. Bu durum İspanya'da çokça konuşulurken sezon öncesinde de Xabi Alonso'nun ismi Real Madrid ile anılmıştı.

Dünya devinin teknik direktör listesinde bir diğer adayın da Jurgen Klopp olduğu öğrenildi. İspanyol çalıştırıcı, futbolculuk kariyerinde de Real Madrid forması giymişti. Öte yandan Xabi Alonso, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da Leverkusen ile şampiyon oldu.