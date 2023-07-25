Real Betis, Marc Bartra transferini Türk dizisiyle duyurdu

Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra, eski takımı Real Betis ile anlaştı. İspanyol ekibi, Marc Bartra transferini Türk dizisinden bir sahne ile duyurdu.

Real Betis, Marc Bartra transferini Türk dizisiyle duyurdu

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden savunma oyuncusu Marc Bartra'yı kadrosuna kattı.

İspanyol temsilcisi, Bartra transferini Türk dizisine ait bir sahne ile duyurdu.

Real Betis'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kara Sevda adlı dizinin bir sahnesi kesit alınarak Marc Bartra transferi açıklandı.

İşte Real Betis tarafından yapılan paylaşım:

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