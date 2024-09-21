RAMS Park'ta Toplanan Galatasaray Taraftarı, Kadıköy'e Gitti

Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maç için Kadıköy'e gitti.

RAMS Park'ta Toplanan Galatasaray Taraftarı, Kadıköy'e Gitti

RAMS Park'ın önünde toplanan yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar, otobüslerle konvoy halinde Ülker Stadı'na doğru hareket etti.

Stat çevresinde büyük coşku yaşayan taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadele, saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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