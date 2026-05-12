RAMS Park’ta Şampiyonluk Şöleni: Galatasaray 15 Mayıs’ta Kupasına Kavuşuyor
Galatasaray, şampiyonluk kutlamasının 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05’te RAMS Park’ta yapılacağını açıkladı. Kutlama etkinliği için biletler satışa sunuldu.
Galatasaray, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 19.05'te, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta taraftarlarla birlikte şampiyonluk kutlaması düzenleyecek.
İşte bilet fiyatları:
Saha İçi Paketi: 19.050
Doğu - Batı Alt Tribünler: 1.905
Doğu - Batı Üst Tribünler: 500
Kuzey - Güney Kale Arkası: 190,50
KUTLAMA PROGRAMI
İşte kutlamadan detaylar:
- Stadyum öncesi Galatasaray Lisesi'nden başlayacak otobüs turu
- Solo Il Gala paketi
- Sanatçı olmayacak
- Sahne, dans, drone şovları olacak
