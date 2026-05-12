RAMS Park’ta Şampiyonluk Şöleni: Galatasaray 15 Mayıs’ta Kupasına Kavuşuyor

Galatasaray, şampiyonluk kutlamasının 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05’te RAMS Park’ta yapılacağını açıkladı. Kutlama etkinliği için biletler satışa sunuldu.

Son Güncelleme:
RAMS Park’ta Şampiyonluk Şöleni: Galatasaray 15 Mayıs’ta Kupasına Kavuşuyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 19.05'te, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta taraftarlarla birlikte şampiyonluk kutlaması düzenleyecek.

İşte bilet fiyatları:

Saha İçi Paketi: 19.050

Doğu - Batı Alt Tribünler: 1.905

Doğu - Batı Üst Tribünler: 500

Kuzey - Güney Kale Arkası: 190,50

KUTLAMA PROGRAMI

İşte kutlamadan detaylar:

  • Stadyum öncesi Galatasaray Lisesi'nden başlayacak otobüs turu
  • Solo Il Gala paketi
  • Sanatçı olmayacak
  • Sahne, dans, drone şovları olacak

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Beşiktaş ve Konyaspor'a PFDK Şoku Beşiktaş ve Konyaspor'a PFDK Şoku
Süper Lig’de Yeni Sezon Takvimi Netleşti: İlk Maç 14 Ağustos'ta Süper Lig’de Yeni Sezon Takvimi Netleşti
ÇOK OKUNANLAR
Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu
İki Gün Önce Doğum Günüydü... Oyuncu Alp Balkan Hayatını Kaybetti 2 Gün Önce Doğum Günüydü! Vefat Etti
Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü' Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü'
Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında
Burcu Köksal Resmen AK Parti'de! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı Burcu Köksal Resmen AK Parti'de: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı