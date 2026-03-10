RAMS Park’ta Devler Ligi Heyecanı: Galatasaray, Liverpool'u Ağırlıyor

Süper Lig’deki Beşiktaş derbisinden zaferle dönerek moral depolayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dünya devi Liverpool’u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, Anfield yolculuğu öncesi İstanbul’da avantajı kapıp yeni bir Avrupa destanı yazmak için sahada.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'la mücadele ediyor. Dev kapışma RAMS Park'ta 20.45'te başladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

7. dakikada Lemina kafa vuruşuyla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

