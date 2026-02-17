Rams Park'ta Devler Ligi Heyecanı: Galatasaray, İtalyan Devini Ağırlıyor
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u konuk ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda Galatasaray, İtalya'nın etkili kulüplerinden Juventus'u ağırlıyor. RAMS Park'ta 20.45'te başlayan maç TRT 1'den yayınlanıyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
15' Galatasaray, Gabriel Sara'nın golüyle öne geçti.
GOOLLL!! Gabriel Sara! Raket gibi vurdu topa! Temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi!! pic.twitter.com/quIPrekSd3— TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026
17' Juventus, gole erken yanıt verdi. Koopmeiners ile skoru eşitledi: 1-1.
Juventus, Koopmeiners'in attığı golle skoru eşitledi. pic.twitter.com/r9zJWWM7x2— TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026
Koopmeiners, 32. dakikada bulduğu goller takımını 2-1 öne geçirdi.
Koopmeiners, Juventus'u 2-1 öne geçirdi. pic.twitter.com/Vki1P3pTx9— TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026
ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
