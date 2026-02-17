Rams Park'ta Devler Ligi Heyecanı: Galatasaray, İtalyan Devini Ağırlıyor

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u konuk ediyor.

Son Güncelleme:
Rams Park'ta Devler Ligi Heyecanı: Galatasaray, İtalyan Devini Ağırlıyor
Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda Galatasaray, İtalya'nın etkili kulüplerinden Juventus'u ağırlıyor. RAMS Park'ta 20.45'te başlayan maç TRT 1'den yayınlanıyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

15' Galatasaray, Gabriel Sara'nın golüyle öne geçti.

17' Juventus, gole erken yanıt verdi. Koopmeiners ile skoru eşitledi: 1-1.

Koopmeiners, 32. dakikada bulduğu goller takımını 2-1 öne geçirdi.

ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray Juventus
Son Güncelleme:
