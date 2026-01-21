Rams Park’ta Devler Ligi Gecesi: Galatasaray İçin Kritik Viraj: Rakip Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Atletico Madrid’i konuk ediyor.

Rams Park’ta Devler Ligi Gecesi: Galatasaray İçin Kritik Viraj: Rakip Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Atletico Madrid’i ağırlıyor. Mücadelede konuk ekip erken gol buldu. Giuliano Simeone, 4'üncü dakikada takımını 1-0 öne geçti.

Roland Sallai'nin ceza sahasında içeriye çevirdiği topu Atletico Madrid'de Llorente kendi kalesine gönderdi. Galatasaray bu golle skou eşitledi: 1-1

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

