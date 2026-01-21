Rams Park’ta Devler Ligi Gecesi: Galatasaray İçin Kritik Viraj: Rakip Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Atletico Madrid’i konuk ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Atletico Madrid’i ağırlıyor. Mücadelede konuk ekip erken gol buldu. Giuliano Simeone, 4'üncü dakikada takımını 1-0 öne geçti.
Roland Sallai'nin ceza sahasında içeriye çevirdiği topu Atletico Madrid'de Llorente kendi kalesine gönderdi. Galatasaray bu golle skou eşitledi: 1-1
İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
