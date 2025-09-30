RAMS Park’ta Dev Kapışma Başladı: Galatasaray – Liverpool

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırlıyor.

RAMS Park’ta Dev Kapışma Başladı: Galatasaray – Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, İngiltere’nin güçlü temsilcisi Liverpool’u RAMS Park’ta konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, hem gruptaki iddiasını sürdürmek hem de iç sahadaki yenilmezlik serisini korumak için sahada.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

2' Galatasaray gole çok yaklaştı. Yunus’un savunma arkasına gönderdiği şık pasla ceza sahasına sarkan Barış Alper Yılmaz, kaleci Alisson’la karşı karşıya kaldı ancak Brezilyalı eldiven kritik bir kurtarışla topu kornere gönderdi.

GOOOLLLL 16' Galatasaray Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

GALATASARAY SAHASINDAKİ SON 27 MAÇI KAYBETMEDİ

Okan Buruk’un ekibi, RAMS Park’ta oynadığı son 27 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte Süper Lig’de 20, Avrupa Ligi’nde 5 ve Türkiye Kupası’nda 2 karşılaşmada sahadan mağlubiyet çıkmadı. Cim-Bom’un son iç saha yenilgisi, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında alınmıştı.

İLK 11'LER

Takımlar sahaya şu ilk 11'lerle çıktı:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Lemina, Barış, Yunus, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Jones, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

