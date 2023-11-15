Ralli heyecanı Ege'ye taşınıyor

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı olan Ege Rallisi, 17-19 Kasım tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından 32. kez İzmir Kemalpaşa'da organize ediliyor. ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor.